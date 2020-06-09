С 1 июня они обработали в регионе более 100 объектов во всех городах и районах. Например, в Дербенте сотрудники МЧС продезинфицировали 150 зданий социального значения. В данных мероприятиях участвовали 20 человек и 4 единицы специальной техники. Совсем скоро спасатели поедут домой.
Спасатели Ногинского центра МЧС закончили свою миссию в Дагестане
- Автор Мадина
- 09 июня, 2020. Вторник 19:20
Спасатели Ногинского центра МЧС завершили свою миссию в РД, сообщает РГВК "Дагестан".
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