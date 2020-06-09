Спасатели Ногинского центра МЧС закончили свою миссию в Дагестане

С 1 июня они обработали в регионе более 100 объектов во всех городах и районах. Например, в Дербенте сотрудники МЧС продезинфицировали 150 зданий социального значения. В данных мероприятиях участвовали 20 человек и 4 единицы специальной техники. Совсем скоро спасатели поедут домой.