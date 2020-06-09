ЗАМАНА - Мэр Дербента Хизри Абакаров проинспектировал строительство детского сада по улице Г. Гасанова 5 «а»

Мэр Дербента Хизри Абакаров проинспектировал строительство детского сада по улице Г. Гасанова 5 «а»

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09 июня, 2020. Вторник 19:09
Мэр Дербента Хизри Абакаров проинспектировал строительство детского сада по улице Г. Гасанова 5 «а»

Вчера, 8 июня мэр Дербента Хизри Абакаров проконтролировал процесс постройки детского дошкольного учреждения на 140 мест по улице Г. Гасанова 5 «а».

Мэр Дербента Хизри Абакаров проинспектировал строительство детского сада по улице Г. Гасанова 5 «а»
Общество

В данный момент ремонтные процессы находятся на финальном этапе. Завершив внутреннюю отделку, подрядная компания перейдет к благоустройству территории учреждения. Подробнее можно прочитать тут.

 

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