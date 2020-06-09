Военнослужащие Каспийской флотилии получили ключи от новых квартир

Рядом с квартирами находятся детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения Махачкалы. Во дворах многоквартирных домов есть игровые площадки для детей и парковки для машин. В скором времени будут сданы еще 3 многоквартирных дома для военных и членов их семей, сообщает РГВК "Дагестан".