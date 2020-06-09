Рядом с квартирами находятся детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения Махачкалы. Во дворах многоквартирных домов есть игровые площадки для детей и парковки для машин. В скором времени будут сданы еще 3 многоквартирных дома для военных и членов их семей, сообщает РГВК "Дагестан".
Военнослужащие Каспийской флотилии получили ключи от новых квартир
- Автор Мадина
- 09 июня, 2020. Вторник 19:00
Ключи от новых служебных квартир вручили военным подразделений Каспийской флотилии. Пришла к финишу постройка первого корпуса на 168 квартир в столице Дагестана.
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