Военные медики лечили на дому местных сельчан и пенсионер, неспособных лично прийти в фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, врачи помогли людям, которые нуждались в амбулаторном лечении. Подробнее можно прочитать тут.
Десант военных врачей высадился в селе Рахата
- Автор Мадина
- 09 июня, 2020. Вторник 18:53
Медики полевого многопрофильного госпиталя западного военного округа помогли пациентам в сложнодоступных районах региона.
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