Десант военных врачей высадился в селе Рахата

Военные медики лечили на дому местных сельчан и пенсионер, неспособных лично прийти в фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, врачи помогли людям, которые нуждались в амбулаторном лечении. Подробнее можно прочитать тут.