ЗАМАНА - В Дагестане откроется республиканская "Точка кипения" на базе ДГУ

В Дагестане откроется республиканская "Точка кипения" на базе ДГУ

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09 июня, 2020. Вторник 15:55
В Дагестане откроется республиканская &quot;Точка кипения&quot; на базе ДГУ

В Дагестане откроется республиканская "Точка кипения" на базе Дагестанского государственного университета.

В Дагестане откроется республиканская "Точка кипения" на базе ДГУ
Общество

«Точка кипения» — пространство, которое предназначено для активных граждан: учёных, бизнесменов, предпринимателей, государственных служащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов. Во главе концепции «Точек кипения» находится объединение физических пространств и цифровых сервисов, создание центра притяжения для действующих и потенциальных участников экосистемы научно-технологической инициативы. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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