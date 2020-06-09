В Дагестане откроется республиканская "Точка кипения" на базе ДГУ

«Точка кипения» — пространство, которое предназначено для активных граждан: учёных, бизнесменов, предпринимателей, государственных служащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов. Во главе концепции «Точек кипения» находится объединение физических пространств и цифровых сервисов, создание центра притяжения для действующих и потенциальных участников экосистемы научно-технологической инициативы. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь