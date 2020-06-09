ЗАМАНА - В Табасаранском районе продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

В Табасаранском районе продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

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09 июня, 2020. Вторник 12:39
В Табасаранском районе продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов вместе с первым заместителем Рамисом Османовым, специалистами администрации и работниками службы единого заказчика района проинспектировал процесс деятельности по благоустройству сквера в селении Дарваг.

В Табасаранском районе продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
Общество

Необходимо отметить, что в ходе программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в Табасаранском районе планируется благоустроить скверы в трёх крупных населённых пунктах — Татиль, Дарваг, Дюбек. Более подробную информацию читайте здесь

 

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