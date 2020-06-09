ЗАМАНА - В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Акушинском районе начаты работы по благоустройству территорий

В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Акушинском районе начаты работы по благоустройству территорий

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09 июня, 2020. Вторник 12:23
В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Акушинском районе начаты работы по благоустройству территорий

В ходе реализации приоритетного проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» началась деятельность по реконструкции и благоустройству главной площади райцентра Акушинского района.

В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Акушинском районе начаты работы по благоустройству территорий
Общество

На площади 1830 кв. метров селения Акуша создадут удобные условия отдыха сельчан и гостей райцентра. Сформировывается благоустроенный сквер с теневыми навесами, освещением и установкой малых архитектурных форм. Примерно 200 кв. метров займут цветы, лиственные и хвойные деревья.

 

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взяты из открытых источников
 

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