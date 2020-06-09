Парки "Россия - моя история" и Русское географическое общество подготовили ко Дню России онлайн-выставку, на которой представят портреты граждан регионов России, пейзажи различных уголков России от Ингушетии до Камчатки и фотографии, которые демонстрируют проблемы экологии. Об этом проинформировали в пресс-службе ассоциации парков.