Портреты кавказских старейшин и вулканы Камчатки покажут на онлайн-выставке ко Дню России
- Автор Габи
- 09 июня, 2020. Вторник 11:34
Парки "Россия - моя история" и Русское географическое общество подготовили ко Дню России онлайн-выставку, на которой представят портреты граждан регионов России, пейзажи различных уголков России от Ингушетии до Камчатки и фотографии, которые демонстрируют проблемы экологии. Об этом проинформировали в пресс-службе ассоциации парков.
Представитель ассоциации уточнил, что экспозиция включает три раздела. Подробнее можно прочесть здесь
Последнее от Габи
- В Табасаранском районе продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
- В Табасаранском районе продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
- В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Акушинском районе начаты работы по благоустройству территорий
- В Буйнакске благоустраивают 9 общественных и дворовых территорий
- В 3 сёлах Кайтагского района идёт реализация проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда»