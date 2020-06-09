ЗАМАНА - Портреты кавказских старейшин и вулканы Камчатки покажут на онлайн-выставке ко Дню России

Портреты кавказских старейшин и вулканы Камчатки покажут на онлайн-выставке ко Дню России

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09 июня, 2020. Вторник 11:34
Портреты кавказских старейшин и вулканы Камчатки покажут на онлайн-выставке ко Дню России

Парки "Россия - моя история" и Русское географическое общество подготовили ко Дню России онлайн-выставку, на которой представят портреты граждан регионов России, пейзажи различных уголков России от Ингушетии до Камчатки и фотографии, которые демонстрируют проблемы экологии. Об этом проинформировали в пресс-службе ассоциации парков.

Портреты кавказских старейшин и вулканы Камчатки покажут на онлайн-выставке ко Дню России
Общество

Представитель ассоциации уточнил, что экспозиция включает три раздела. Подробнее можно прочесть здесь

 

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взяты из открытых источников
 

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