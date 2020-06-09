ЗАМАНА - В Дагестане на выборах обеспечат безопасность

В Дагестане на выборах обеспечат безопасность

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09 июня, 2020. Вторник 11:14
В Дагестане на выборах обеспечат безопасность

Избирательная комиссия республики Дагестан готовится к проведению общероссийского голосования согласно разработанным Роспотребнадзором рекомендациям для избиркома.

В Дагестане на выборах обеспечат безопасность
Общество

Это делается  для профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методических материалов по проведению голосования с учётом ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Подробнее можно прочесть здесь

 

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