Это делается для профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методических материалов по проведению голосования с учётом ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Подробнее можно прочесть здесь
В Дагестане на выборах обеспечат безопасность
- Автор Габи
- 09 июня, 2020. Вторник 11:14
Избирательная комиссия республики Дагестан готовится к проведению общероссийского голосования согласно разработанным Роспотребнадзором рекомендациям для избиркома.
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