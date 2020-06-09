ЗАМАНА - В России выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом

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09 июня, 2020. Вторник 10:48
В России выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 8595 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявляет оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения эпидемии в своем Telegram-канале.

В России выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом
Общество

Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 субъектах страны. Значительная часть из них в Москве (1572), МО (739) и Санкт-Петербурге (318). Скончался 171 пациент с инфекцией, выздоровели — 11 709. Количество заражений коронавирусом в России достигло 485 тысяч.

 

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