Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 субъектах страны. Значительная часть из них в Москве (1572), МО (739) и Санкт-Петербурге (318). Скончался 171 пациент с инфекцией, выздоровели — 11 709. Количество заражений коронавирусом в России достигло 485 тысяч.
В России выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 09 июня, 2020. Вторник 10:48
За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 8595 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявляет оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения эпидемии в своем Telegram-канале.