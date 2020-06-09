В РД собираются внедрить систему «Электронный клинический фармаколог», способной помочь медикам оценить рациональность и совместимость назначения пациенту нескольких лекарств. Это крайне важно в период эпидемии, когда врачи работают без отдыха. Подробнее можно прочитать тут.
В больницах Дагестана внедряют новейшие информационные системы
- Автор Мадина
- 09 июня, 2020. Вторник 10:42
Внедрение современных информационных технологий поддержки принятия решений по борьбе с коронавирусом обговорили 8 июня в режиме ВКС в министерстве здравоохранения Дагестана.