Спасатели Ногинского спасательного центра МЧС завершили свою миссию в Дербенте

Спасатели Ногинского спасательного центра МЧС выполнили свою работу в городе Дербент и возвращаются домой. Об этом информируют в мэрии города.

В связи с этим замглавой администрации Дербента Шамилём Алиевым были вручены спасателям почётные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. Торжественная церемония награждения прошла на территории главной площади Дербента. Шамиль Алиев подчеркнул, что с помощью проделанной масштабной дезинфекции приезжими спасателями в городе Дербент, а также в прочих муниципальных образованиях региона быстро и значительно снизилась статистика заболеваний COVID-19.

Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".