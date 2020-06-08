ЗАМАНА - Спасатели Ногинского спасательного центра МЧС завершили свою миссию в Дербенте

Спасатели Ногинского спасательного центра МЧС завершили свою миссию в Дербенте

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08 июня, 2020. Понедельник 18:41
Спасатели Ногинского спасательного центра МЧС завершили свою миссию в Дербенте

Спасатели Ногинского спасательного центра МЧС выполнили свою работу в городе Дербент и возвращаются домой. Об этом информируют в мэрии города.

Спасатели Ногинского спасательного центра МЧС завершили свою миссию в Дербенте
Общество

В связи с этим замглавой администрации Дербента Шамилём Алиевым были вручены спасателям почётные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. Торжественная церемония награждения прошла на территории главной площади Дербента. Шамиль Алиев подчеркнул, что с помощью проделанной масштабной дезинфекции приезжими спасателями в городе Дербент, а также в прочих муниципальных образованиях региона быстро и значительно снизилась статистика заболеваний COVID-19.

Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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