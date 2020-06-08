ЗАМАНА - Строительство автомобильной дороги Бежта – Кидеро –Ретлоб в обход села Мокок планируют завершить в 2020 году

Строительство автомобильной дороги Бежта – Кидеро –Ретлоб в обход села Мокок планируют завершить в 2020 году

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08 июня, 2020. Понедельник 18:32
Строительство автомобильной дороги Бежта – Кидеро –Ретлоб в обход села Мокок планируют завершить в 2020 году

Строительство автомобильной дороги Бежта – Кидеро –Ретлоб в обход села Мокок стало реальным с помощью государственной программы Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения РД».

Строительство автомобильной дороги Бежта – Кидеро –Ретлоб в обход села Мокок планируют завершить в 2020 году
Общество

В целом протяженность дороги от Кидеро до Ретлоба равняется 42 км. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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