Практически три недели продолжалась рабочая командировка специалистов Министерства здравоохранения РФ в РД. За этот период врачами было посещено свыше 20 районов и даны консультации более 350 пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции, находящихся в отделениях реанимации. В делегацию из шести человек вошли специалисты ведущих клиник России и трёх медуниверситетов Москвы.