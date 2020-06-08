Специалисты Минздрава России подвели итоги трехнедельной командировки в Дагестан
- Автор Габи
- 08 июня, 2020. Понедельник 18:20
Практически три недели продолжалась рабочая командировка специалистов Министерства здравоохранения РФ в РД. За этот период врачами было посещено свыше 20 районов и даны консультации более 350 пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции, находящихся в отделениях реанимации. В делегацию из шести человек вошли специалисты ведущих клиник России и трёх медуниверситетов Москвы.
Подводярезультаты рабочей командировки руководитель группы, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Российской Федерации Вадим Тестов отметил, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией в республике Дагестане существенно улучшилась.
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