ЗАМАНА - В Дагестан поступили 11 новых реанимобилей

В Дагестан поступили 11 новых реанимобилей

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08 июня, 2020. Понедельник 17:24
В Дагестан поступили 11 новых реанимобилей

В РД доставили очередную партию реанимационных машин. В этот раз медучреждения региона получили еще 11 реанимобилей, пишет пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

В Дагестан поступили 11 новых реанимобилей
Общество

 Все 11 машин уже направлены районным и городским больницам. По сообщению минздрава, за прошедший месяц республика получила 57 санитарных машин, 30 из которых кареты класса С, то есть реанимационные автомобили, приобретенные минпромторгом России, оставшиеся 27 - куплены минздравом Дагестана.

Машины оборудованы всей необходимой техникой, оказывающей медицинскую помощь и дома, и по дороге в больницу. Это и дефибрилляторы, и аппараты мониторинга сердечного ритма, и аппараты искусственной вентиляции лёгких, ЭКГ, а также техника для проведения сердечно-легочной реанимации и введения человека в наркоз.

 

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