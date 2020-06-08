Сведения о купленной медицинской техники для больницы опубликуют на официальном сайте администрации Сулейман-Стальского района. Подробнее можно прочитать тут.
Меценат отдал 2 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам Сулейман-Стальского района
- Автор Мадина
- 08 июня, 2020. Понедельник 17:04
Больше двух миллионов рублей получили врачи Сулейман-Стальского района 5 июня в виде стимулирующих выплат за работу в условиях коронавирусной эпидемии от мецената Салмана Бабаева, пишет пресс-служба администрации муниципалитета.