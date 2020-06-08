ЗАМАНА - В Кайтагском районе прошёл Всероссийский флешмоб «Русские рифмы»

В Кайтагском районе прошёл Всероссийский флешмоб «Русские рифмы»

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08 июня, 2020. Понедельник 15:29
В Кайтагском районе прошёл Всероссийский флешмоб «Русские рифмы»

В Кайтагском районе в честь Дня русского языка прошёл Всероссийский флешмоб «Русские рифмы». Как проинформировали в пресс-службе района, этот флешмоб инициирован Минкультуры и молодёжи РД и поддержан всеми муниципалитетами республики.

В Кайтагском районе прошёл Всероссийский флешмоб «Русские рифмы»
Общество

Из-за ситуации, связанной с пандемией COVID-19, мероприятие состоялось в онлайн-режиме. Участники флешмоба проявили свои ораторские навыки, прочитав отрывки из известных произведений классиков русской литературы Александра Пушкина, Федора Тютчева, Владимира Степанова и прочих.

Более подробную информацию читайте на сайте РИА "Дагестан".

 

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