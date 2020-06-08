В преддверии Дня России в Республике Дагестан с 8 по 12 июня состоится Всероссийская акция «Окна России».

Чтобы участвовать в акции, нужно украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, которые посвящены нашей стране, а также своей малой Родине и семье. Затем необходимо сфотографировать ваши окна и опубликовать материал в соцсетях с хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия.

Кроме того, в регионе пройдут и другие мероприятия, которые приурочены к этому празднику. Подробнее – читайте по ссылке.