В Дагестане более 63 тысяч га земель очищены от саранчи

В соответствии с данными Россельхозцентра региона, самый большой объём работ сделан при помощи наземной техники. При этом, на полях также функционируют три борта малой авиации, а также самоходные вентиляторные опрыскиватели, которые применяют владельцы хозяйств. Силами самих аграриев химические обработки выполнены на площади более 3 тысяч гектаров.