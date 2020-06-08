Глава Кайтагского района поблагодарил специалистов МЧС России за оказанную помощь
- Автор Мадина
- 08 июня, 2020. Понедельник 13:53
Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов лично приехал к специалистам Волжского спасательного центра МЧС РФ, дабы поблагодарить их за оказанную помощь району в борьбе с эпидемией, пишет РИА Дагестан.
Как сообщают, торжественная церемония награждения проходила в детском оздоровительном лагере «Огонек», где находились сотрудники МЧС. Глава района вручил грамоты спасателям и поблагодарил их за столь важную помощь в такое тяжелое для всех время. Подробнее можно прочитать тут.
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