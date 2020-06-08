Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов лично приехал к специалистам Волжского спасательного центра МЧС РФ, дабы поблагодарить их за оказанную помощь району в борьбе с эпидемией, пишет РИА Дагестан.

Как сообщают, торжественная церемония награждения проходила в детском оздоровительном лагере «Огонек», где находились сотрудники МЧС. Глава района вручил грамоты спасателям и поблагодарил их за столь важную помощь в такое тяжелое для всех время. Подробнее можно прочитать тут.