Россиянам разрешили выезжать за рубеж к родственникам, на работу и лечени

Автор Мадина

Гражданам России разрешено выезжать за границу с целью работы, учебы или для лечения родных. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».