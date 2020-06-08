Мишустин сообщил, что такой указ уже подписан президентом России. Кроме того, Мишустин отметил, что выехать за рубеж смогут и те россияне, которым нужно получить медицинскую помощь в других странах.
Россиянам разрешили выезжать за рубеж к родственникам, на работу и лечени
- Автор Мадина
- 08 июня, 2020. Понедельник 13:37
Гражданам России разрешено выезжать за границу с целью работы, учебы или для лечения родных. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
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