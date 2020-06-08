Студент ДГМУ стал лицом социального проекта #Мывместе

С начала эпидемии в Дагестане Султанов работал на передовой в Городской клинической больнице №1.

Ректор ДГМУ Сулейман Маммаев отмечает, что весь университет и студенты гордятся Султановым, который помогает в больнице в столь сложное время.