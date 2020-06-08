С начала эпидемии в Дагестане Султанов работал на передовой в Городской клинической больнице №1.
Ректор ДГМУ Сулейман Маммаев отмечает, что весь университет и студенты гордятся Султановым, который помогает в больнице в столь сложное время.
Студент педиатрического факультета ДГМУ Гарун Султанов стал лицом социального проекта #Мывместе, пишет РИА Дагестан.
С начала эпидемии в Дагестане Султанов работал на передовой в Городской клинической больнице №1.
Ректор ДГМУ Сулейман Маммаев отмечает, что весь университет и студенты гордятся Султановым, который помогает в больнице в столь сложное время.
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