ЗАМАНА - Студент ДГМУ стал лицом социального проекта #Мывместе

Студент ДГМУ стал лицом социального проекта #Мывместе

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08 июня, 2020. Понедельник 13:30
Студент ДГМУ стал лицом социального проекта #Мывместе

Студент педиатрического факультета ДГМУ Гарун Султанов стал лицом социального проекта #Мывместе, пишет РИА Дагестан.

Студент ДГМУ стал лицом социального проекта #Мывместе
Общество

С начала эпидемии в Дагестане Султанов работал на передовой в Городской клинической больнице №1. 

Ректор ДГМУ Сулейман Маммаев отмечает, что весь университет и студенты гордятся Султановым, который помогает в больнице в столь сложное время.

 

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