ЗАМАНА - В рамках приоритетного проекта Мой Дагестан — мои дороги еще одна улица Каспийска преобразится

В рамках приоритетного проекта Мой Дагестан — мои дороги еще одна улица Каспийска преобразится

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08 июня, 2020. Понедельник 13:25
В рамках приоритетного проекта Мой Дагестан — мои дороги еще одна улица Каспийска преобразится

В Каспийске начали капитальный ремонту улицы Каспийская.

В рамках приоритетного проекта Мой Дагестан — мои дороги еще одна улица Каспийска преобразится
Общество

Ремонт данной улицы ожидался уже давно. Каждый день по ней ездят тысячи машин.  Скоро жители города смогут передвигаться по обновленной улице. Весь ремонт будет выполняться организацией ЗАО УМД г. Махачкалы.

 

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