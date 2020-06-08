В рамках приоритетного проекта Мой Дагестан — мои дороги еще одна улица Каспийска преобразится

Ремонт данной улицы ожидался уже давно. Каждый день по ней ездят тысячи машин. Скоро жители города смогут передвигаться по обновленной улице. Весь ремонт будет выполняться организацией ЗАО УМД г. Махачкалы.