Ремонт данной улицы ожидался уже давно. Каждый день по ней ездят тысячи машин. Скоро жители города смогут передвигаться по обновленной улице. Весь ремонт будет выполняться организацией ЗАО УМД г. Махачкалы.
В рамках приоритетного проекта Мой Дагестан — мои дороги еще одна улица Каспийска преобразится
- Автор Мадина
- 08 июня, 2020. Понедельник 13:25
В Каспийске начали капитальный ремонту улицы Каспийская.
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