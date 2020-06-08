В Гумбетовском районе завершается строительство Ново-Аргванинской средней школы на 250 учащихся
- Автор Мадина
- 08 июня, 2020. Понедельник 13:03
В Гумбетовском районе продолжают строить ново-Аргванинскую среднюю школу на 250 ученических мест.
Директор Ново-Аргванинского учебного заведения, больше 40 лет работающей в тесных приспособленных помещениях, Башир Баширов заявил, что, несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, строительство школы идет своим чередом. Подробнее можно прочитать тут.
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