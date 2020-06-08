В РД приехала очередная партия помощи в борьбе с эпидемией коронавируса от Департамента здравоохранения столицы России.

Грузовик доставил средства защиты, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, аппараты неинвазивной вентиляции легких, кислородные концентраторы и 1800 коек для больниц. Вся помощь уже распределена по медучреждениям, принимающим людей с коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.