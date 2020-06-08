ЗАМАНА - 1800 медицинских кроватей, кислородные концентраторы и другой инвентарь прибыл в Дагестан

1800 медицинских кроватей, кислородные концентраторы и другой инвентарь прибыл в Дагестан

Автор
08 июня, 2020. Понедельник 12:49
1800 медицинских кроватей, кислородные концентраторы и другой инвентарь прибыл в Дагестан

В РД приехала очередная партия помощи в борьбе с эпидемией коронавируса от Департамента здравоохранения столицы России.

1800 медицинских кроватей, кислородные концентраторы и другой инвентарь прибыл в Дагестан
Общество

Грузовик доставил средства защиты, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, аппараты неинвазивной вентиляции легких, кислородные концентраторы и 1800 коек для больниц. Вся помощь уже распределена по медучреждениям, принимающим людей с коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top