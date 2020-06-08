1800 медицинских кроватей, кислородные концентраторы и другой инвентарь прибыл в Дагестан
- Автор Мадина
- 08 июня, 2020. Понедельник 12:49
В РД приехала очередная партия помощи в борьбе с эпидемией коронавируса от Департамента здравоохранения столицы России.
Грузовик доставил средства защиты, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, аппараты неинвазивной вентиляции легких, кислородные концентраторы и 1800 коек для больниц. Вся помощь уже распределена по медучреждениям, принимающим людей с коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.
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