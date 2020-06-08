В Махачкале пройдет акция по сдаче крови

Акция по сдаче крови, которая посвящена Всемирному дню донора крови, состоится с 8 по 15 июня в Республиканском центре переливания крови.

Как проинформировали в пресс-службе министерства по делам молодежи Республики Дагестан, организаторы акции рекомендуют всем, кто хочет сдать кровь, отказаться перед и в день сдачи от употребления жирной, жареной, острой и копченой пищи, колбасных изделий, а также мясных, рыбных и молочных продуктов, яиц и масла, орехов и фиников, авокадо, свеклы и бананов.

Помимо этого, не нужно планировать донацию если есть признаки ОРВИ, после ночного дежурства или ночи, проведённой без сна. Чтобы сдать кровь нужно, чтобы при себе был в наличии паспорт.