ЗАМАНА - В Махачкале пройдет акция по сдаче крови

В Махачкале пройдет акция по сдаче крови

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08 июня, 2020. Понедельник 12:49
В Махачкале пройдет акция по сдаче крови

Акция по сдаче крови, которая посвящена Всемирному дню донора крови, состоится с 8 по 15 июня в Республиканском центре переливания крови.

В Махачкале пройдет акция по сдаче крови
Общество

Как проинформировали в пресс-службе министерства по делам молодежи Республики Дагестан, организаторы акции рекомендуют всем, кто хочет сдать кровь, отказаться перед и в день сдачи от употребления жирной, жареной, острой и копченой пищи, колбасных изделий, а также мясных, рыбных и молочных продуктов, яиц и масла, орехов и фиников, авокадо, свеклы и бананов. 

Помимо этого, не нужно планировать донацию если есть признаки ОРВИ, после ночного дежурства или ночи, проведённой без сна. Чтобы сдать кровь нужно, чтобы при себе был в наличии паспорт. 

 

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