Как проинформировали в пресс-службе министерства по делам молодежи Республики Дагестан, организаторы акции рекомендуют всем, кто хочет сдать кровь, отказаться перед и в день сдачи от употребления жирной, жареной, острой и копченой пищи, колбасных изделий, а также мясных, рыбных и молочных продуктов, яиц и масла, орехов и фиников, авокадо, свеклы и бананов.
Помимо этого, не нужно планировать донацию если есть признаки ОРВИ, после ночного дежурства или ночи, проведённой без сна. Чтобы сдать кровь нужно, чтобы при себе был в наличии паспорт.