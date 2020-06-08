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Владимир Васильев поздравил с днём соцработника
- Автор Габи
- 08 июня, 2020. Понедельник 11:41
Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил социальных работников, сотрудников социальных служб, учреждений и ветеранов отраслей с их днём соцработника.
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