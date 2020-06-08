ЗАМАНА - Британские ученые назвали "идеальные условия" для эпидемий

Британские ученые назвали "идеальные условия" для эпидемий

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08 июня, 2020. Понедельник 08:26
Британские ученые назвали &quot;идеальные условия&quot; для эпидемий

Изменение экосистем, в том числе вырубка лесов, способствует появлению в организмах людей новых вирусов.

Британские ученые назвали "идеальные условия" для эпидемий
Общество

За прошедшие 20 лет люди столкнулись с 6-ю серьезными угрозами. Это респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола, птичий/свиной гриппы и, конечно, коронавирус, который виновен в гибели 400 тысяч людей, заявляет профессор Мэтью Бейлис в интервью с BBC.

Новая эпидемия может произойти в будущем. Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях. Задача системы заключается в том, что она должна выявить, какие из них могут представлять опасность для человечества.

 

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