Британские ученые назвали "идеальные условия" для эпидемий

За прошедшие 20 лет люди столкнулись с 6-ю серьезными угрозами. Это респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола, птичий/свиной гриппы и, конечно, коронавирус, который виновен в гибели 400 тысяч людей, заявляет профессор Мэтью Бейлис в интервью с BBC.

Новая эпидемия может произойти в будущем. Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях. Задача системы заключается в том, что она должна выявить, какие из них могут представлять опасность для человечества.