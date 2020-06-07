Режиссер замечает, что фильм о Дагестане в цикле «Эпидемия» является самым важным. Часовой репортаж охватывает коронавирусную обстановку от севера до юга Дагестана. Фильм раскрывает подробности причин, приведших к столь сильной эпидемии в республике. Снимать фильм начали в конце мая и потратили на это 3 дня.