RT снял репортаж о ситуации с коронавирусом в Дагестане
- Автор Мадина
- 07 июня, 2020. Воскресенье 10:51
Канал RT показал документальный фильм Антона Красовского «Дагестанская трагедия» о борьбе с коронавирусом в регионе.
Режиссер замечает, что фильм о Дагестане в цикле «Эпидемия» является самым важным. Часовой репортаж охватывает коронавирусную обстановку от севера до юга Дагестана. Фильм раскрывает подробности причин, приведших к столь сильной эпидемии в республике. Снимать фильм начали в конце мая и потратили на это 3 дня.