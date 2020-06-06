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Марита Мугадова: «Поправка о русском языке подчеркивает его значимость»
- Автор Габи
- 06 июня, 2020. Суббота 19:05
Директор Республиканского дома народного творчества МК Республики Дагестан, заместитель министра культуры Дагестана Марита Мугадова дала комментарии относительно поправок о статусе русского языка.
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