ЗАМАНА - Марита Мугадова: «Поправка о русском языке подчеркивает его значимость»

Марита Мугадова: «Поправка о русском языке подчеркивает его значимость»

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06 июня, 2020. Суббота 19:05
Марита Мугадова: «Поправка о русском языке подчеркивает его значимость»

Директор Республиканского дома народного творчества МК Республики Дагестан, заместитель министра культуры Дагестана Марита Мугадова дала комментарии относительно поправок о статусе русского языка.

Марита Мугадова: «Поправка о русском языке подчеркивает его значимость»
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