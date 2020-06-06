На переселенческой территории Новолакского района провели дезинфекцию Волжские специалисты
- Автор Габи
- 06 июня, 2020. Суббота 18:58
Накануне в продолжение дезинфекционных работ, проводимых по всей республике Дагестан, на переселенческой территории Новолакского района (Новострой) осуществлена санобработка Волжскими спасателями МЧС России.
Отметим, что в регионе функционируют 3 группировки спасателей: Ногинская, Донская, Волжская, проводящие масштабные дезинфекционные работы, направленные на предотвращение распространения COVID-19. Подробнее можно прочесть здесь
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