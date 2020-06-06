ЗАМАНА - На переселенческой территории Новолакского района провели дезинфекцию Волжские специалисты

На переселенческой территории Новолакского района провели дезинфекцию Волжские специалисты

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06 июня, 2020. Суббота 18:58
На переселенческой территории Новолакского района провели дезинфекцию Волжские специалисты

Накануне в продолжение дезинфекционных работ, проводимых по всей республике Дагестан, на переселенческой территории Новолакского района (Новострой) осуществлена санобработка Волжскими спасателями МЧС России.

На переселенческой территории Новолакского района провели дезинфекцию Волжские специалисты
Общество

Отметим, что в регионе функционируют 3 группировки спасателей: Ногинская, Донская, Волжская, проводящие масштабные дезинфекционные работы, направленные на предотвращение распространения COVID-19. Подробнее можно прочесть здесь

 

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