Корреспонденты из России совершили визит в различные больницы Дагестана. Подробнее можно прочесть здесь
Телеканал Россия 24 показал специальный репортаж о дагестанских врачах
- Автор Габи
- 06 июня, 2020. Суббота 17:07
Сегодня в эфир федерального телеканала Россия 24 вышел специальный репортаж журналистки Ольги Курлаевой «Врачи в цвете хаки» о работе дагестанских медиков в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
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