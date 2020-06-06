ЗАМАНА - В Акушинском районе малоимущим раздали продуктовые наборы

В Акушинском районе малоимущим раздали продуктовые наборы

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06 июня, 2020. Суббота 16:56
В Акушинском районе малоимущим раздали продуктовые наборы

В Акушинском районе состоялась благотворительная акция, в ходе которой малоимущим и многодетным семьям оставшимся без средств к существованию раздали почти 2 тысячи продуктовых наборов.

В Акушинском районе малоимущим раздали продуктовые наборы
Общество

300 продуктовых наборов раздали населению на средства районной администрации. Кроме того, жителям также розданы около 12,5 тысяч масок.

 

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