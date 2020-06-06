Будущие врачи строящегося в Дербенте многофункционального медцентра смогут пройти стажировку в Военно-медицинской академии

Об этом стало известно в ходе посещения Главы РД Владимира Васильева и заместителя Министра обороны России Тимура Иванова на строительную площадку многофункционального медцентра в городе Дербент. Владимир Васильев ознакомился со схемой проекта строящегося центра и поинтересовался подготовкой будущих кадров для него.

Тимур Иванов сообщил о возможности направить врачей в такие уже действующие госпитали в прочих субъектах страны, чтобы на практике увидеть, как всё это работает.

Помимо этого, согласно его словам, есть возможность направить будущих врачей центра на стажировку и переобучение в Военно-медицинскую академию.