Отметим, ранее Владимир Васильев попросил Президента РФ Владимира Путина поддержать строительство инфекционного госпиталя в республике. Подробнее читайте здесь
Строящийся в Ботаюрте инфекционный госпиталь осмотрели Глава Дагестана и замминистра обороны России
- Автор Габи
- 06 июня, 2020. Суббота 16:33
Глава республики Дагестан Владимир Васильев и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов сегодня, 5 июня, ознакомились с процессом строительства инфекционного госпиталя в селении Ботаюрт Хасавюртовского района.
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