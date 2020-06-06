ЗАМАНА - Строящийся в Ботаюрте инфекционный госпиталь осмотрели Глава Дагестана и замминистра обороны России

Строящийся в Ботаюрте инфекционный госпиталь осмотрели Глава Дагестана и замминистра обороны России

Автор
06 июня, 2020. Суббота 16:33
Строящийся в Ботаюрте инфекционный госпиталь осмотрели Глава Дагестана и замминистра обороны России

Глава республики Дагестан Владимир Васильев и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов сегодня, 5 июня, ознакомились с процессом строительства инфекционного госпиталя в селении Ботаюрт Хасавюртовского района.

Строящийся в Ботаюрте инфекционный госпиталь осмотрели Глава Дагестана и замминистра обороны России
Общество

Отметим, ранее Владимир Васильев попросил Президента РФ Владимира Путина поддержать строительство инфекционного госпиталя в республике. Подробнее читайте здесь

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top