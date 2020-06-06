Процесс их строительства лично проинспектировал глава республики Владимир Васильев и заместитель министерства обороны России Тимур Иванов. Подробнее можно прочесть здесь
Глава Дагестана проинспектировал строительство инфекционных больниц Минобороны
- Автор Габи
- 06 июня, 2020. Суббота 16:03
Три новые и современные инфекционные больницы совсем скоро будут открыты в республике Дагестан, а именно - в Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском районе.
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