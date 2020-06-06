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Республиканская клиническая больница получила помощь от правительства Москвы
- Автор Габи
- 06 июня, 2020. Суббота 15:54
600 трёхсекционных медицинских функциональных кроватей переданы Республиканской клинической больнице в рамках поддержки, оказываемой правительством Москвы Дагестану во время распространения коронавирусной инфекции.
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