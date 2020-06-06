Отметим, что Александр Пушкин является одним из основоположников современного русского литературного языка. Более подробную информацию вы можете прочесть здесь
Шабан Мазанаев: “Для взаимообогащения, взаимопонимания и для развития людей разных национальностей нужен один государственный язык”
- Автор Габи
- 06 июня, 2020. Суббота 15:47
Сегодня, 6 июня, в день рождения одного из самых известных во всём мире русских поэтов Александра Сергеевича Пушкина в России и по всему миру отмечается День русского языка.
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