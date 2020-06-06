Шабан Мазанаев: “Для взаимообогащения, взаимопонимания и для развития людей разных национальностей нужен один государственный язык”

Автор Габи

Сегодня, 6 июня, в день рождения одного из самых известных во всём мире русских поэтов Александра Сергеевича Пушкина в России и по всему миру отмечается День русского языка.