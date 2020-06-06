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Бурлият Токболатова прокомментировала поправки в Конституцию России
- Автор Габи
- 06 июня, 2020. Суббота 15:38
Главный редактор республиканской газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова дала свои комментарии относительно поправок в Конституцию России, а именно о норме, закрепляющей роль русского языка.
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