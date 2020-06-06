Всем 434 ополченцам полагается статус ветерана боевых действий, который включает в себя разные льготы и выплаты.
434 ополченца Дагестана признаны ветеранами боевых действий
- Автор Мадина
- 06 июня, 2020. Суббота 10:44
434 гражданина России признаны правительством РД как люди, принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны с августа по сентябрь 1999 года.
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