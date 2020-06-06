Хоть астероид и приблизится, но он в любом случае будет находиться слишком далеко для того, чтобы человечество начало разрабатывать план спасения.
Вероятность столкновения Земли с астероидом оценил «Роскосмос»
- Автор Мадина
- 06 июня, 2020. Суббота 00:19
Как пишет РИА Новости, 6 июня к Земле приблизится астероид. Он будет находиться на более близком расстоянии к нашей планете, чем астероид, который пролетал в апреле.
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