ЗАМАНА - Фонд имени «Байболата Хаджи» организует благотворительный хадж

Фонд имени «Байболата Хаджи» организует благотворительный хадж

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05 июня, 2020. Пятница 16:57
Фонд имени «Байболата Хаджи» организует благотворительный хадж

Благотворительный хадж в 2020 году будет организован Фондом имени «Байболата Хаджи».

Фонд имени «Байболата Хаджи» организует благотворительный хадж
Общество

В фонде поделились, что претендовать на квоту способны лишь лица, которым исполнилось 45 лет, и те, кто ещё не совершал паломничество в святые места.

Распределение квот осуществилось следующим образом:

Доргели — 60 человек

Карабудахкент — 50 человек

Параул — 30 человек

Какашура — 40 человек

Какамахи — 10 человек

Гели — 20 человек

Аданак — 20 человек

Манаскент — 30 человек

Уллубийаул — 20 человек

Агачаул — 10 человек

Чтобы подать заявление нужно обратиться в администрацию соответствующего населённого пункта. Заявление можно подать с 9:00 5 июня 2020 года до 17:00 10 июня 2020 года.

 

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