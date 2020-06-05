В фонде поделились, что претендовать на квоту способны лишь лица, которым исполнилось 45 лет, и те, кто ещё не совершал паломничество в святые места.
Распределение квот осуществилось следующим образом:
Доргели — 60 человек
Карабудахкент — 50 человек
Параул — 30 человек
Какашура — 40 человек
Какамахи — 10 человек
Гели — 20 человек
Аданак — 20 человек
Манаскент — 30 человек
Уллубийаул — 20 человек
Агачаул — 10 человек
Чтобы подать заявление нужно обратиться в администрацию соответствующего населённого пункта. Заявление можно подать с 9:00 5 июня 2020 года до 17:00 10 июня 2020 года.