ЗАМАНА - Проект «Образы войны» объединит архивные снимки военного времени

Проект «Образы войны» объединит архивные снимки военного времени

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05 июня, 2020. Пятница 11:58
Проект «Образы войны» объединит архивные снимки военного времени

Больше 20 тысяч исторических фотографий объединит проект «Образы войны», пишет ТАСС.

Проект «Образы войны» объединит архивные снимки военного времени
Общество

Каждая фотография снабжена информацией о ее авторе и значении. Фотку оцифровывают и публикуют на одноимённом сайте. Снимками в некоммерческих целях могут пользоваться все пользователи интернета. Подробнее можно прочитать тут.

 

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взяты из открытых источников
 

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