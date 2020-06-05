Проект «Образы войны» объединит архивные снимки военного времени

Каждая фотография снабжена информацией о ее авторе и значении. Фотку оцифровывают и публикуют на одноимённом сайте. Снимками в некоммерческих целях могут пользоваться все пользователи интернета. Подробнее можно прочитать тут.