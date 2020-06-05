Военные медики полевых многопрофильных госпиталей министерства обороны РФ, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск, собираются начать оказывать выездную врачебную и консультативную помощь жителям, живущим в высокогорных районах региона.
В данный момент больше 80 пациентов продолжают лечение в полевых госпиталей МО РФ в поселке Ботлих и городе Буйнакске.
Военные медики полевых многопрофильных госпиталей министерства обороны РФ, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск, собираются начать оказывать выездную врачебную и консультативную помощь жителям, живущим в высокогорных районах региона.
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