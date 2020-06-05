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Общая площадь обработанных объектов в республике составляет 5157167м2. На территории Республики Дагестан продолжаются мероприятия по дезинфекции, проводимые в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина. Напомним, что МЧС России направило в Республику Дагестан для проведения санитарной обработки специализированную технику и специалистов Донского, Ногинского и Волжского спасательных центров общей численностью 200 человек и 40 единицы техники. Для организованного проведения работ по дезинфекции территория республики поделена на 9 зон с учетом показателей по заболеваемости. Отметим, что с 20 мая в республике общая площадь обработанных объектов составила 5157167м2 . В общей сложности обработаны: 624,4 км дорог и пешеходных тротуаров, 193 парка и сквера, 360 лечебных учреждений, 463 образовательных учреждения, 19 автостанций, 318 остановок общественного транспорта, 5 стоянок общественного транспорта, 302 мечети, в том числе Джума мечеть, 1 синагога, 9 церквей и храмов, 59 рынков, 2 завода, 864 административных здания, 7 ж/д вокзалов, 7 санаториев, 11 зданий пожарной части, 2 пляжа, 4 пансионата, 57зданий социального обслуживания, 1 культурно-развлекательный комплекс, 26 жилых домов, 16 площадей, 1 аэропорт, 1 стадион, 4 торговых центра, 79 кафе и магазинов, 8 АЗС, 70 автомобильной техники, 1 пункт временного размещения для граждан Азербайджанской Республики и 3 детских лагеря. На сегодняшний день общая площадь обработанных объектов в республике составляет 5157167м2 .