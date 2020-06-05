ЗАМАНА - Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

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05 июня, 2020. Пятница 08:25
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Глава Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс прокомментировал теории заговора о чипировании людей через вакцинирование: он опровергает все инсинуации на эту тему, пишет "Лента.ру".

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Общество

Гейтс заявил, что никогда не занимался разработкой микрочипов. Ему очень странно отрицать подобное, ведь это смешно и глупо. Миллиардер боится, что подобные теории заговора помешают приобрести человечеству иммунитет против коронавируса даже после получения вакцины. Он призывает в первую очередь вакцинировать страны с плохо развитой медициной.

 

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