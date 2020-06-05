ЗАМАНА - В чашке Петри вырастили человеческую кожу с волосами

В чашке Петри вырастили человеческую кожу с волосами

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05 июня, 2020. Пятница 08:19
В чашке Петри вырастили человеческую кожу с волосами

Исследователям из США удалось вырастить кусочек человеческой кожи in vitro с нуля из эмбриональных клеток. В полученном органоиде сформировались не только основные слои кожи — дерма и эпидермис, но и волосяные луковицы, из которых после пересадки кусочка кожи мыши начали расти волосы, пишет журнал Nature.

В чашке Петри вырастили человеческую кожу с волосами
Общество

Кожа, которую вырастили в лабораторных условиях, может быть полезна не только специалистам, изучающим ее функционирование, но и людям, страдающим от ожогов, выпадения волос и от других болезней.

 

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