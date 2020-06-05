Кожа, которую вырастили в лабораторных условиях, может быть полезна не только специалистам, изучающим ее функционирование, но и людям, страдающим от ожогов, выпадения волос и от других болезней.
В чашке Петри вырастили человеческую кожу с волосами
- Автор Мадина
- 05 июня, 2020. Пятница 08:19
Исследователям из США удалось вырастить кусочек человеческой кожи in vitro с нуля из эмбриональных клеток. В полученном органоиде сформировались не только основные слои кожи — дерма и эпидермис, но и волосяные луковицы, из которых после пересадки кусочка кожи мыши начали расти волосы, пишет журнал Nature.