В чашке Петри вырастили человеческую кожу с волосами

Исследователям из США удалось вырастить кусочек человеческой кожи in vitro с нуля из эмбриональных клеток. В полученном органоиде сформировались не только основные слои кожи — дерма и эпидермис, но и волосяные луковицы, из которых после пересадки кусочка кожи мыши начали расти волосы, пишет журнал Nature.