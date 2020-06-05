Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

На юге Мексики были найдены руины огромного сооружения, длина которого больше километра. Археологи придерживаются мнения, что это может быть один из самых крупных и самых старых памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо были обнаружены учеными, пишет журнал Nature.