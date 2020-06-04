ЗАМАНА - Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

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04 июня, 2020. Четверг 17:05
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую эпидемию, пишет "Лента.ру".

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Общество

Как сообщает Попова, опыт лечения людей от коронавируса должен помочь создать алгоритм действий для будущей пандемии.

Она заметила, что появление нового вируса «абсолютно очевидно в той или иной форме».

 

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