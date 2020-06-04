Как сообщает Попова, опыт лечения людей от коронавируса должен помочь создать алгоритм действий для будущей пандемии.
Она заметила, что появление нового вируса «абсолютно очевидно в той или иной форме».
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую эпидемию, пишет "Лента.ру".
Как сообщает Попова, опыт лечения людей от коронавируса должен помочь создать алгоритм действий для будущей пандемии.
Она заметила, что появление нового вируса «абсолютно очевидно в той или иной форме».
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