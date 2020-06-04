В интервью Васильев говорил на тему коронавирусной обстановки в Дагестане.
Глава Дагестана дал интервью каналу Россия 24
- Автор Мадина
- 04 июня, 2020. Четверг 17:00
Глава Дагестана Владимир Васильев высказался в эфире канала 24, который показали на их странице в Youtube.
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